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'Omuz bir kez çıktığında tekrarlama riski, yüzde 80'

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

'Omuz bir kez çıktığında tekrarlama riski, yüzde 80'

KAYSERİ, (DHA) - ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, omuz çıkığıyla ilgili "Omuz bir kez çıktığında tekrarlama riski, yüzde 80'dir. 'Artroskopik' ameliyat yöntemleri, ameliyat sonrasında iyileşen hastada tekrar çıkık oluşma riskini yüzde 80'den yüzde 3 ile 20 arasına düşürüyor" dedi.
Kayseri Acıbadem Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Karaaslan, tekrarlayan omuz çıkıkları ve tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Karaaslan, "Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan biridir. Yüzeylerin birbiriyle uyumu, hemen hemen hiç yoktur. Bu da eklemin bir arada durmasını çevreleyen esnek yapıdaki yumuşak dokular sağlar. Bu yumuşak dokuların esnekliği, hareketin üst sınırlarında eklemi bir arada tutmaya yetmez ve omuz eklem yerinden çıkar" diye konuştu.
'TEKRARLAMASI NEREDEYSE KAÇINILMAZ'
Omuz çıkığının, özellikle spor aktiviteleri ve basit kazalar sonucu meydana geldiğini kaydeden Doç. Dr. Karaaslan, "Omuz çıkığı, özellikle 18 ile 30 yaş arası gençlerde ve sporcularda sık görülen bir sorun. Çıktığında çok ciddi bir şekil bozukluğu ve ağrı oluşturuyor. Yerine oturtulduğunda ise bu sorunlar ortadan kalkıyor. Ancak omzu yerinde tutan contaya benzer bir yapı, omuz ilk çıktığı anda zarar görüyor. Bir kısmı yırtılıyor ve yerinde durması zorlaşıyor. İşte bu durumda da omuz çıkıklarının tekrarlaması neredeyse kaçınılmaz oluyor. Omuz bir kez çıktığında tekrarlama riski, yüzde 80'dir" dedi.
Omuzdaki sorunun 'artroskopik' denilen kapalı cerrahi müdahaleyle giderilebildiğini aktaran Doç. Dr. Karaaslan, tedaviyle ilgili şunları söyledi:
"Tekrarlayan omuz çıkıklarında 'artroskopik' ameliyat yöntemleri tercih ediliyor. Omuz çıkığına özel yapılan artroskopik ameliyata ise 'bankart' deniliyor. Küçük bir kamera ile görüntülenen eklem çevresinde açılan deliklerden eklem içindeki bozukluk gideriliyor. Ameliyat sonrasında iyileşen hastada tekrar çıkık oluşma riski, yüzde 80'den yüzde 3 ile 20 arasına düşüyor."

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