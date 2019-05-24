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"Omuz çıkıkları gençlerde daha sık görülüyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Omuz ağrıları hakkında konuşan Ortopedi Uzmanı Dr.

Omuz ağrıları hakkında konuşan Ortopedi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Levent Arslan, omuz çıkıklarının gençlerde daha sık görüldüğünü söyledi.

Temas sporlarına olan ilginin her geçen gün artmasından dolayı eklem yaralanmaları artış gösteriyor. Görüntüleme yöntemlerinin de ilerlemesiyle bu yaralanmalarda oluşan sorunlar daha net olarak ortaya konabilmekte. Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Levent Arslan omuz ağrıları hakkında konuştu.

’’20 yaş altındaki gençlere ameliyat gerekmeyebilir’’
Omuz bölgesi yaralanmalarının özellikle gençlerde olduğunu vurgulayan Dr. Levent Arslan, ’’Omuzu yana ve dışa açmaya zorlayan travmalarda omuz çıkığı oluşabilmektedir. Omuz çıkığı oluştuğunda hemen bir acile başvurmalı ve eklem yerine oturtulmalıdır (redükte edilmelidir). Omuz eklemi çıkığının acil tedavisi eklemin yerine oturtulması olsa da kesin tedaviye karar verebilmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile özellikle labrum denilen yapıdaki olası yırtılmalar ve/veya kemik yapılardaki sorunlar ortaya konmalıdır. Genel olarak 20 yaş ve altındaki gençlerde ilk çıkıklar ameliyatsız tedavi edilebilirken, 20 yaş üzerindeki kişilerde oluşan çıkıklar hemen her zaman ameliyat gerektirmektedir. İki veya daha fazla çıkık gelişen kişilerde ameliyat kaçınılmazdır. Özellikle normalde çıkık oluşmaması gereken basit omuz hareketlerinde (örneğin gece yatakta dönerken, el ile birşeyi hafifçe fırlatırken veya kolu arkaya doğru uzatırken gibi hareketlerde) dahi çıkık gelişiyorsa bir an önce müdahale edilmesi gerekir’’ dedi.

’’Kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi edilebilir’’
Omuz çıkığı sonrası oluşan labrum yırtıklarının tedavisi kapalı ameliyat yöntemiyle yani artroskopik olarak yapılmakta olduğunu belirten Dr. Arslan, ’’Bu sayede hem omuz çevresindeki diğer yapılar zarar görmemekte hem de iyileşme daha hızlı olmaktadır. Artroskopik omuz ameliyatı olan hastalarda kanama çok az olmakta ve ortalama 1-2 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilmektedirler. Açık yapılan ameliyatlarda işe dönüş 12-16 hafta arasında sürmekteyken artroskopik yapılan ameliyatlarda ise 6-8 haftada işe dönüş sağlanabilmektedir. Artroskopi, ekleme yaklaşık 1 santimlik deliklerden kamera ve özel cerrahi aletlerle girilerek yapılan ameliyatlardır. Önceleri diz ve ayak bileğine yapılan artroskopik ameliyatlardan sonra günümüzde omuz, dirsek, el bileği ve kalça gibi diğer büyük eklemlerde de artroskopik ameliyatlarla başarılı sonuçlar alınmaktadır. Labrum, Omuz ekleminin stabilitesini (dengesini) sağlayan en önemli yapılardan biri olup omuzdaki kemik yuvanın etrafını çepeçevre sarar. Omuz çıkığı gelişen kişilerde hemen daima yırtılarak omuz dengesinin bozulmasına neden olur’’ şeklinde konuştu.

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