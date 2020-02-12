Omuz kireçlenmesi nedenleri arasında ağır yük taşımak da var!

İşi dolayısıyla sürekli ağır yük taşıyan, eğitmen kontrolü dışında vücut geliştirme sporu yaparak eklemlerini zorlayan ve fazla kilolu bireyleri omuz kireçlenmesine karşı uyaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, omuz kireçlenmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. YAŞLA BAĞIMSIZ, HERKESTE GÖRÜLEBİLİYOR Omuz kireçlenmesini üzerine çok yük binen eklemlerdeki kıkırdakların birbirine karşılık gelen yüzeylerinin ilerleyici kaybı olarak tanımlayan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Nasıl kaybolduğu konusunda bizim müdahale edebildiğimiz ve müdahale edemediğimiz durumlar oluyor. Hastanın genetiğinden gelen bazı kalıtsal hastalıklara müdahale edilemiyor. Aslında birçok sebep var ama başta fazla kilolar olmak üzere aşırı kullanım, fiziksel travmalar, birtakım metabolik hastalıklar, karın bölgesinin yağlanması, hiper tansiyon ve kan basıncının yüksek olduğu durumların kireçlenmeyle doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeplerden bazıları kombinasyon şeklinde bir araya gelince hastaya yük binse de binmese de ağrıya bağlı eklemlerde ilerleyici kıkırdak kaybı, ilerleyici hareket kaybıyla karşı karşıya bırakabiliyor. Bu soruna kadınlarda biraz daha fazla rastlanmakla birlikte, yaştan bağımsız olarak ileri yaşlarda görülebildiği gibi gençlerde de ortaya çıkabiliyor” dedi.

Kıkırdak kaybının sinsi bir yapısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, bu rahatsızlığın bir haftada ortaya çıkmadığını, yıllara yayılan belli durumlar haricinde uzun bir sürece yayıldığını ifade ederken ve hastaların genelde aralıklı ufak tefek ağrılardan sonra değil de sürekli hale geldiğinde uzmanlara başvurduğuna dikkat çekiyor. AĞRIYI ALGILAMAYANLAR RİSK ALTINDA Omuzun vücuttaki en hareketli eklemlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora; “Genetik faktörleri bir tarafa bırakırsak omzunu aşırı kullananlarda ve vücutta erken uyarı sistemi gibi çalışan ağrıyı algılamada zorluk çekenlerde kireçlenme daha kısa sürede meydana geliyor. Hasta ağrıyı yeterince algılayamaması nedeniyle eklemini koruyamıyor, çok zor ekstrem hareketleri yapabiliyor ve artık müdahale edilmesi gereken dönemde omuz kireçlenmesini fark edebiliyor. Omuz yük binen bir eklem olmasa da etrafındaki adelelerden, tendonlardan zengin ve vücudun en hareketli eklemidir. Dolayısıyla tekrarlayıcı aşırı kullanımlarda, kronik mikro travmalarda adele ve tendon yırtıkları omuzun yerini tutmakta güçlük çekince omuzun tüm biyomekaniği bozuluyor. Sonuç olarak bu durum da kireçlenmeye yol açıyor”dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ CİDDİ ŞEKİLDE BOZUYOR Omuz kireçlenmesinin diz ve kalçadakinden farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora; “Farklı mekanizmalarla başlayıp hepsi sonuç olarak eklemde ilerleyici hareket kısıtlılığı ve ağrıya neden olur. Hasta ancak bu basit ve günlük hareketleri yapamadığını gördüğünde hekime başvuruyor ama 4 evreli olarak düşündüğümüzde başvurdukları evre minimum 3’tür, yani geç fark ettiği için son döneme yaklaşmış oluyor” dedi Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, omuz kireçlenmesinin yaşam kalitesini nasıl bozduğunu şu maddelerle belirtiyor; Hastanın bir noktaya uzanmasına,

Herhangi bir raftan almak istediğini almasına,

Saçını taramasına, kişisel hijyenini yapmasına,

Omzunun üstüne yatmasına,

Basit olarak mutfakta sebze doğramasına, buzdolabından herhangi bir şeyi almasına ve çaydanlığı kaldırmasına engel olur. SPOR YAPANLAR UZMAN DESTEĞİ ALMALI Omuz kireçlenmesine yol açan iş kollarına da değinen Canbora, “Özellikle baş üzeri ağır yük taşıyanlar, paketleme gibi tekrarlı bir şekilde bu işlemleri yapanlar, mobilyacılar ve yol yapım işlerinde delici makinelerle çalışanlarda omuz kireçlenmeleri sık görülüyor” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora vücut geliştirme sporu ile uğraşan bireylere de önemli tavsiyelerde bulunuyor; “Mutlaka uzman yardımı almaları, onların direktiflerine uyarak spora devam etmeleri gerekiyor. Belli adale gruplarına yönelik hareketleri yaparken bir miktar zorlama uygun olabilir ancak haddinden fazla zorlama birtakım rahatsızlıkları da beraberinde getirir. Bu tip hasta gruplarında, onları fizik tedavi programına almamız gerektiğini söylediğimizde ‘ben zaten spor yapıyorum’ gibi bir reaksiyonla karşılaşıyoruz. Fizik tedavi de ayrı bir branştır ve belli adale gruplarına yönelik işlem yapılır. Spor aktivitelerinde adale büyütmek için tekrarlayıcı küçük zorlamalar gerekebiliyor ama orada ince bir denge var, çoğu adalenin devamında bir eklem vardır ve o eklemlerin doğal yapısını bozacak aşırı hareketler yapılmamalıdır.” SON EVRENİN TEŞHİSİ DAHA KOLAY Tanı koyma aşamasında hastalara ilk olarak yaşını, aktivite düzeyini ve ağrı düzeyini sorduklarını belirten Canbora, “Bu soruların yanıtını aldıktan sonra hayat kalitesi nasıl, hangi hareketleri yapmakta sorun yaşıyor, istirahatte iken, gece ve gündüz devam ediyor mu gibi sorular yöneltiyoruz. Hareket kısıtlılığını da muayene ile doğruladıktan sonra röntgen başta olmak üzere ardından ek birtakım radyolojik tetkikleri gerçekleştiriyoruz. Son döneme gelmiş bir eklem kireçlenmesinin teşhisi son derece kolaydır ancak 2. ve 3. evrelerde tanı koymak biraz daha zorlaştığı için cerrahi dışı yöntemler sıra ile bir algoritma eşliğinde uygulanmalıdır” dedi.