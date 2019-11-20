Omuzundaki yük, yaşından büyük çocuklar

Türkiye’de çalışan iki milyon çocuktan yalnızca biri. Hiç okula gitmemiş, okuma-yazması yok. "Anneme bakmak zorundayım" diyen Mesut, boyundan büyük el arabasıyla plastik ve kağıt atık topluyor.Mesut Koşarsu 14 yaşında bir çocuk. Tarlabaşı'nı tepeden gören bir sokağın başında, kaldırımın üzerinde oturuyor. "Çocukluğunu yaşadın mı” sorusunu duyunca bir süre duraklıyor ve "Yedi yaşında çalışmaya başladım. Hâlâ da çalışıyorum" diye yanıtlıyor.

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Altı çocuklu bir ailenin beş numarası Mesut. Babasını üç yaşındayken kaybetmiş. Baba ölünce annesi Gönül Koşarsu, üç küçük çocuğunu alıp Tekirdağ'dan İstanbul'a taşınmış. Tarlabaşı'nda yıkık dökük, eski bir Rum evinde oturuyorlar.

Mesut, yedi yaşından beri çalışıyor. Trafikte bekleyen araçların camlarını silmek, mendil satmak, berber çıraklığı, yaptığı işler arasında. Şimdilerdeyse arkasında koca bir çuval olan, boyunun üç katı büyüklüğünde bir el arabasıyla sokakları, caddeleri gezerek plastik ve kağıt atık topluyor. Hiç okula gitmemiş. Okuma-yazması dahi yok Mesut'un. Sekiz yaşındaki kardeşi Arda ise en büyük yardımcısı. O da hiç okula gitmemiş.