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Omzuna dokunan el sayesinde kazadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Adana'da bir esnaf, bir kişinin omzuna dokunarak yaptığı uyarı sayesinde hızla gelen kamyonetin yana açık kasasının kapağını fark edip eğilerek olası bir kazadan son anda kurtuldu - Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Adana'da bir esnafın, iş yerinin önündeki tezgahı düzelttiği sırada bir kişinin omzuna dokunarak yaptığı uyarı sayesinde hızla gelen kamyonetin kasasının kapağının açık olduğunu fark edip eğilerek yaralanmaktan kurtuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde market işletmeciliği yapan Serdar Binici'yi iş yerinin önündeki tezgahı düzelttiği sırada tanımadığı bir kişi omzuna dokunarak uyardı.

Bu kişinin işaret ettiği yöne bakan Binici, bir kamyonetin hızla geldiğini ve kasasının kapağının yana doğru açık olduğunu gördü.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Binici, uyarının ardından hızla eğilip kapağın başına çarpmasından son anda kurtuldu.

Binici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kişinin omzuna dokunup "Arkana bak" dediğini belirterek, bunun üzerine şaşkınlıkla belirtilen yere döndüğünü anlattı.

Bu sırada kamyonetin kasasının kapağını açık olduğunu ve hızla üzerine geldiğini fark ettiğini aktaran Binici, "Bir anlık panikle eğilip kendimi zor kurtardım. Beni uyaran kişiden Allah razı olsun. O olmasaydı ölmüş olabilirdim. İlk önce 'Gerçekten biri bana dokundu mu' diye şüpheye kapıldım. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçek olduğunu anladım." dedi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde sürücünün daha sonra özür dilemek amacıyla esnafın yanına geldiği de yer aldı.

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