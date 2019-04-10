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Omzuna korkuluk demiri saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Samsun'da omzuna korkuluk demiri saplanan 17 yaşındaki genç e Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan operasyonla gencin omzundaki demir başarılı şekilde çıkarıldı.

Asarcık ilçesi Emirmusa Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Recep Şahin (17), cami çevresindeki korkulukların üzerinden atlarken ayağının kayması sonucu sivri uçlu demir omzuna saplandı. Demir, gencin omzunun arkasından girip ön kısmından çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, demiri keserek genci kurtardı. Genç, omzundaki demirle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu tarafından yapılan başarılı operasyonla gencin omzundaki demir çıkarıldı.
Yaşadığı olayı anlatan Recep Şahin, “Caminin çevresindeki korkuluğun üzerinden atlarken ayağım kaydı. Korkuluk demiri omzuma saplandı. Demir omzumun arkasından girip önünden çıktı. Babamı aradım. İtfaiyeden yardım istedik. İtfaiye demiri kesti. Hastaneye kaldırıldım” dedi.

'KORKULUK DEMİRLERİ DAHA DİKKATLİ YAPILMALI'

'KORKULUK DEMİRLERİ DAHA DİKKATLİ YAPILMALI'
OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu ise “Hastamızın ayağı kaymış ve korkuluk demiri omzuna saplanmış, arkadan girip önden çıkmış. Geldiğinde demirin ucu dışarıdaydı. Omzuna hasar vermiş.
Demiri omzuna zarar vermeden çıkardık. Damar ve sinir problemi olmadan hallettik. Bu korkuluk demirlerinin daha dikkatli yapılması gerekiyor. Sivri uçlu olduklarından böyle vakalar olabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı” diye konuştu. (İHA)
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Samsun Kaza

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