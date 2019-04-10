Omzuna korkuluk demiri saplandı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, demiri keserek genci kurtardı. Genç, omzundaki demirle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu tarafından yapılan başarılı operasyonla gencin omzundaki demir çıkarıldı.

Demiri omzuna zarar vermeden çıkardık. Damar ve sinir problemi olmadan hallettik. Bu korkuluk demirlerinin daha dikkatli yapılması gerekiyor. Sivri uçlu olduklarından böyle vakalar olabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı” diye konuştu. (İHA)