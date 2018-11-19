Omzunda tilkiyle metroya binen kadın şaşkına çevirdi

Rusya'n\u0131n ba\u015fkenti Moskova'da \u00e7ekildi\u011fi belirtilen ve sosyal medyada defalarca izlenen videoda, omzunun \u00fczerindeki tilki ile metroya binen kad\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyenleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor.Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamad\u0131Ankara'da elbirli\u011fi ile ara\u00e7 \u00fczerinde ta\u015f\u0131nan sunta olas\u0131 kazaya davetiye \u00e7\u0131kard\u0131Yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7en somon bal\u0131klar\u0131, g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131
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