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Omzunda tilkiyle metroya binen kadın şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 19.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Rusya'da bir metro istasyonunda, omzunda tilki ile metro bekleyen kadının görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada defalarca izlenen videoda, omzunun üzerindeki tilki ile metroya binen kadının görüntüleri izleyenleri şaşkına çeviriyor.

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Anahtar Kelimeler:
metro Rusya Moskova Tilki kadın

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