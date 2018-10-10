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Omzundan vurulan kadın zabıta ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Omzundan vurulan kadın zabıta ağır yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan kadın zabıta ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudanya Belediyesinde zabıta olarak görev yapan G.Y. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ö, Halitpaşa Mahallesi sahil kesimindeki bir çay bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabancayla ateş ederek, G.Y'yi omzundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı G.Y'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

A.Ö, polis ekiplerine teslim oldu.

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