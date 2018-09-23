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ÖN AYAKLARI KESİLEN KEDİ TEDAVİYE ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda ön iki ayağı kesilmiş bir kedi bulundu.

(Haber-Kamera Aziz GÜVENERADAPAZARI(Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda ön iki ayağı kesilmiş bir kedi bulundu. Kedi tedavi edilmek üzere barınağa götürülürken, ilk belirlemelere göre çim biçme makinesinin ayaklarını kestiği ihtimali üzerinde duruldu. Adapazarı İstiklal Mahallesi Pilavcı Sokak üzerinde aydınlatma direğinin hemen yanında yatan bir kedinin acı inlemelerini duyan mahalle sakinleri, yardım için gittikleri sırada gördükleri manzara karşısında şok oldu. Ön iki ayağı kesilmiş halde yerde yatan kedi için kap içerisinde su bırakan mahalleli, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, durumu Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi. Acı içinde inleyen kedi, barınak ekipleri tarafından alınarak götürüldü. Polisin yaptığı ilk incelemelere göre kedininin ön ayaklarını çim biçme makinesinin kestiği ihtimali üzerinde duruldu. Mahalleli kedinin ön ayaklarının kesilmesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, akıllara Sapanca'da yaşanan acı olay geldi. Sapanca'da ön ayakları kesilen yavru köpek tedavi altındayken ölmüştü.

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