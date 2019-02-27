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Ön ayakları üzerinde "Cesur"ca yaşama tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

Uşak'ta, sol arka ayağı kesilmiş ve ölüme terkedilmiş halde bulunan "Pekinez" cinsi köpek, hayvanseverlerin sahip çıkmasıyla hayata bağlandı - Kangren olan sağ arka ayağının da kesilmesine rağmen özel yürüteci kabul etmeyen "Cesur" adı verilen köpek, ön patileri üzerinde koşup oynuyor - Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu: - "Cesur, yaşadığı tüm olumsuzlukları geride bırakıp yeni bir hayata başladı. Onun için yaptırdığımız özel yürüteci kabul etmedi, ön ayakları üzerinde koşuyor, birbirinden güç hareketleri yapabiliyor"

SONER KILINÇ - Uşak'ta, hayvanseverlerin sol arka ayağı kesik halde sokakta bularak koruma altına aldığı "Pekinez" cinsi köpek, zorlu tedavi sürecinin ardından güçlenen ön ayaklarıyla yaşama tutunmayı başardı.

Yaklaşık 3 ay önce sol arka ayağı olmayan, sokakta sürünerek yaşam mücadelesi veren 7 aylık beyaz renkli erkek köpek yavrusunu bulan hayvanseverler, gece yarısı Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı veteriner hekim Nebahat Avcu'yu arayarak yardım talebinde bulundu.

Yavruyu Avcu'nun kliniğine getiren hayvanseverler, açlık ve yorgunluktan bitkin düşen, karın bölgesinde yoğun yaralar oluşan köpeğin yaşamayacağını düşünerek uyutulmasını istedi.

Bunu kabul etmeyen ve hayvanı muayeneden geçiren Avcu, yaşama arzusu nedeniyle "Cesur" ismini verdiği yavruyu yaşatmak için 3 aylık zorlu bir tedavi süreci uyguladı.

Kangren olan sağ arka ayağı da kesilen, karın bölgesindeki yaraları iyileşen Cesur, tedavi sonunda ön ayakları üzerinde hayata bağlandı.

- "Cesur ikinci hayatına başladı"

Nebahat Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cesur'u ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını, ilk muayenede sol arka ayağının bir süre önce kesildiğini, sağ arka ayağında parçalı kırık ve kangren oluştuğunu fark ettiğini anlattı.

Sürünerek yaşamaya çalışan hayvanda ciddi yaralar olduğunu belirten Avcu, "Çok aç, bitkin ve yardım isteyen bakışları beni çok etkiledi." dedi.

Hayatı boyunca yüzlerce hayvanı tedavi eden, sokak hayvanları için barınak ve mama organizasyonları yapan Avcu, Cesur'un 3 aylık tedavi süreciyle ilgili şunları aktardı:

"Önce karın bölgesini tedavi etmeye başladık, antibiyotik vererek enfeksiyonu engelledik, ardından ne yazık ki sağ arka ayağını da kesmek zorunda kaldık. Cesur iyileştikçe güçlendi, en son tüylerini tamamen kesip onu yeni tüylerle yeni hayatına hazırladık. Cesur iyileşmeye başladıktan sonra güçlenen ön ayakları üzerinde yürümeye başladı. Cesur, yaşadığı tüm olumsuzlukları geride bırakıp yeni bir hayata başladı. Onun için yaptırdığımız özel yürüteci kabul etmedi, ön ayakları üzerinde koşuyor, birbirinden güç hareketleri yapabiliyor."

Kliniğine gelenlerin Cesur'u görünce hayrete düştüğünü ifade eden Avcu, "Artık çok mutlu, sürekli koşuyor ve oynuyor. O benim yeni hayat arkadaşım oldu. Kedi ve köpeklerle çok iyi anlaşıyor. Yemek yemeyi çok seviyor. Kilosuna dikkat ediyoruz çünkü kilo alırsa ön ayakları üzerinde yürüyemez belki. Bu nedenle özel bir beslenme programı uyguluyoruz. Parkta dolaşmayı çok seviyor, onun parlayan gözleri herkesi etkiliyor." diye konuştu.

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