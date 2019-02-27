Nebahat Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cesur'u ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını, ilk muayenede sol arka ayağının bir süre önce kesildiğini, sağ arka ayağında parçalı kırık ve kangren oluştuğunu fark ettiğini anlattı.

Bunu kabul etmeyen ve hayvanı muayeneden geçiren Avcu, yaşama arzusu nedeniyle "Cesur" ismini verdiği yavruyu yaşatmak için 3 aylık zorlu bir tedavi süreci uyguladı.

Sürünerek yaşamaya çalışan hayvanda ciddi yaralar olduğunu belirten Avcu, "Çok aç, bitkin ve yardım isteyen bakışları beni çok etkiledi." dedi.

Hayatı boyunca yüzlerce hayvanı tedavi eden, sokak hayvanları için barınak ve mama organizasyonları yapan Avcu, Cesur'un 3 aylık tedavi süreciyle ilgili şunları aktardı:

"Önce karın bölgesini tedavi etmeye başladık, antibiyotik vererek enfeksiyonu engelledik, ardından ne yazık ki sağ arka ayağını da kesmek zorunda kaldık. Cesur iyileştikçe güçlendi, en son tüylerini tamamen kesip onu yeni tüylerle yeni hayatına hazırladık. Cesur iyileşmeye başladıktan sonra güçlenen ön ayakları üzerinde yürümeye başladı. Cesur, yaşadığı tüm olumsuzlukları geride bırakıp yeni bir hayata başladı. Onun için yaptırdığımız özel yürüteci kabul etmedi, ön ayakları üzerinde koşuyor, birbirinden güç hareketleri yapabiliyor."

Kliniğine gelenlerin Cesur'u görünce hayrete düştüğünü ifade eden Avcu, "Artık çok mutlu, sürekli koşuyor ve oynuyor. O benim yeni hayat arkadaşım oldu. Kedi ve köpeklerle çok iyi anlaşıyor. Yemek yemeyi çok seviyor. Kilosuna dikkat ediyoruz çünkü kilo alırsa ön ayakları üzerinde yürüyemez belki. Bu nedenle özel bir beslenme programı uyguluyoruz. Parkta dolaşmayı çok seviyor, onun parlayan gözleri herkesi etkiliyor." diye konuştu.

