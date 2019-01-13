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Ön bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, elektrik akımına kapılan, ön bacakları kesilmek zorunda kalan 'Boncuk' adlı kedi ve 2 yavrusuna, Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı.

Ön bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, elektrik akımına kapılan, ön bacakları kesilmek zorunda kalan 'Boncuk' adlı kedi ve 2 yavrusuna, Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı. Öğrenciler teneffüslerde severek besledikleri 'Boncuk' ve yavruları için okul bahçesinde kulübe yaptı.
Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi bahçesinde yaşayan ve öğrencilerin 'Boncuk' adını verdiği sokak kedisi, 2 ay önce ortadan kayboldu. Kedi, bir hafta sonra okulun kalorifercisi tarafından bahçede yarı baygın bulunup, veterinere götürüldü. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen kedinin zarar gören ön bacakları kesildi. İki de yavrusu bulunan Boncuk, yoğun bir bakım sürecinin ardından yaşama tutundu. Kedi ve yavrularına okulun öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı. Okul bahçesine önce Boncuk ile 'Karabücük' ve 'Pamuk' ismi verilen yavruları için 'Villa Boncuk' adı verilen bir kulübe yapıldı. Boncuk ve yavrularının bakım, temizlik ve ufak tefek tedavileri de öğrenciler tarafından yapılmaya başlandı. Öğrenciler, belirli saatlerde Boncuk ve yavrularına mama vererek, beslenmelerini sağlıyor.
Sekine Evren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşe Aktay, "Boncuk, yavruyken okulumuzun bahçesinde beslediğimiz bir kediydi. Daha sonra büyüdü ve yavruları oldu. Ortadan kaybolmasından bir hafta sonra kedisini bulduğumuzda perişan bir haldeydi. Çok korkmuştu, ön bacak kemikleri kopmak üzereydi ve sallanıyordu. Hemen veterinere götürdük ve o gün bacaklarının birisi kesildi. Diğer ayağı da bir süre sonra tedaviye cevap vermediği için kesilmek zorunda kaldı. Tedavisinin ardından da şimdi, okul bahçesinde yaptığımız yeni yuvasında yavruları ile mutlu. Öğrencilerimiz de boncuk ve yavrularına çok alıştı. Teneffüslerde kedileri seviyorlar. Kediler onlar için adeta terapi oldu" dedi.
Okul Müdürü Halil İbrahim Yaren ise, "Öğrencilerimiz Boncuk ve yavrularını çok seviyor, onlara büyük ilgi gösteriyor. Öğrencilerimizin bu konudaki hassasiyetlerini sonuna kadar destekliyorum. Aynı zamanda bir tarihçiyim. Geçmişe baktığımızda atalarımız hayvanlara karşı gerçekten merhamet örneği gösteren davranışlarda bulunmuşlar. Vakıflar kurmuşlar, hayvanlarla ilgili barınaklar inşa etmişler. Biz de aynı duyarlılığı gösterme adına çocuklara hayvan sevgisini aşılama adına böyle bir çalışmanın içerisine girdik" diye konuştu.
Öğrencilerden Ayşenaz Güreç, "Boncuk ve yavrularını çok seviyoruz. Onlar da bize çok alıştı" dedi. Ayşe İrem Şahin adlı öğrenci ise, "Bir kişide insan sevgisi olabilmesi için önce hayvan sevgisi olması gerekiyor. Bu yüzden herkes hayvanları sevmeli. Özellikle sokak hayvanlarını sahiplenerek onlara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

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Ön bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtıÖn bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtıÖn bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtıÖn bacakları kesilen kedi ve iki yavrusuna öğrenciler kucak açtı

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