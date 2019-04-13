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Ön başvurusu kabul edilen bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Tüm detaylarıyla bekçi alımı sınav sonrası süreç

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 04:50 | Son Güncelleme

Çarşı ve mahalle bekçiliğine yapılan başvurular 1 Nisan itibariyle tamamlanmıştı. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda ön başvuru sonuçları açıklandı. Ön başvurusu kabul edilen ve emniyet hizmetleri kapsamında görev yapacak bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Konunun tüm detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ön başvurusu kabul edilen bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Tüm detaylarıyla bekçi alımı sınav sonrası süreç

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi altında, toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda kolluk kuvvetlerine yardımcı olması amacıyla istihdam edilecek olan bekçi adaylarının ön başvuru sonuçları açıklandı. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar yazılı sınav da dahil olmak üzere birtakım eleme süreçlerine tabi tutulacak.

Bekçi adaylarını bekleyen süreç hakkında daha detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

Bekçi Adayları Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

2019 yılı 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sonuçlarını Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden http://pa.edu.tr/ sorgulayabilirsiniz. Ön başvuru sürecini başarılı şekilde tamamlayan adaylar bekçilik esası kapsamında sınava tabi tutulacaklar. Polis Akademisinin internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebliğ niteliği taşıyor.

Yapılacak Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı sonucunda ise 2019 yılının birinci dönemi için 8 bin, ikinci dönemi için ise (İstanbul ve Ankara ilçelerinde geçerli olmak üzere) 187 kişi istihdam edilecek.

Ön Başvurusu Kabul Edilen Adayları Nasıl Bir Süreç Bekliyor?

Ön başvuruyu geçen adaylar yazılı sınava girmeden önce devlet tarafından oluşturulan sağlık komisyonunda muayene olacak. Bu muayene Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre yapılacak. Sağlık muayenesinde hakkında olumsuz karar verilen adaylar daha sonraki aşamalara katılamayacak. Sağlık kontrolünden olumlu sonuçlar alan adaylar esas sınava girebilecek. Bekçilik sınavı üç aşamalı şekilde gerçekleşecek. Bunların arasından;

· Yazılı sınav,
· Fiziki yeterlilik sınavı,
· Sözlü sınav aşamalarını başarılı şekilde tamamlayan adaylar göreve başlayabilecek.

Yazılı Sınav Nasıl Olacak?

Yazılı sınav test şeklinde gerçekleşecek. 100 soru sorulan sınavda her sorunun değeri 1 puan olacak ve adaylar doğru yanıtladıkları sorulara göre puan alacaklar. ÖSYM sınavlarında olduğu gibi adayların yanlış cevapları doğru cevaplarını götürmeyecek. Yazılı sınavdan en az 50 puan alan bekçi adayları diğer sınav aşamasına geçmeye hak kazanacak. Adayın yazılı sınavdan aldığı puanın %25’i hesaplamaya dahil edecek.

Bekçilik Yazılı Sınavında Çıkacak Konular Nelerdir?

Bekçilik yazılı sınavında adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Genel Kültür gibi temel konulardan sorular gelecek.
Yazılı sınavda kopya çekmeye yeltenen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında adli soruşturma başlatacak.

Fiziki Yeterlilik Sınavı Nasıl Gerçekleşecek?

Sürecin ikinci aşamasındaki sınavda bekçi adaylarının fiziki yapısı değerlendirilecek. Adaylar olabildiğince kısa zaman içinde sınav parkurunu tamamlamaya çalışacak. Fiziki yeterlilik sınavı da tıpkı yazılı sınav gibi 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların komisyonca başarılı sayılabilmeleri ve diğer aşamaya geçebilmeleri için en az 60 puan alması gerekecek. 60 puanın altında kalan adaylar sınavdan elenecek. Adayın fiziki yeterlilik sınavından aldığı puanın %25’i alınacak.

Sözlü Sınav Nasıl Olacak?

Yazılı ve fiziki yeterlilik sınavını başarılı bir biçimde tamamlayan adaylar son aşama olan sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavda bekçi adaylarından bir kart çekmeleri ve karttaki genel kültür sorusunu yanıtlamaları istenecek. Bu sorudan sonra komisyon tarafından adaylara farklı sorular da yöneltilebilecek.

Sözlü sınav, bekçi adaylarının konuyla ilgili bilgilerini, özgüvenlerini ve kendini ifade etme kabiliyetlerini ölçecek yapıda olacak. Ayrıca komisyon tarafından adayın beden dilini düzgün kullanıp kullanmadığına, kendisinden bekleneni anlayıp anlayamadığına bakılacak. Bu beş kıstasa göre değerlendirecek adaylar için her kıstas 20 puan şeklinde olacak. Adayların başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek. Adayların sözlü sınavdan aldıkları puanın %50’si alınacak.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Olacak?

Tüm bu aşamaları ve süreçleri başarılı şekilde geçecek adaylar bekçi olarak işe başlayacak. Tüm sınavlardan alınacak yüzdeler adayların başarı durumlarını gösterecek. En yüksek puanı alan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak.


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