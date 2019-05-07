On binlerce kişinin iftariyelikleri böyle hazırlanıyor

Ramazan ayı vesilesiyle her gün birçok noktada dağıtılması için dev kazanlarda binlerce kişilik iftar yemeği hazırlanıyor. İftariyeliklerin hazırlık aşaması ve aşçıların zorlu mesaisi ise kameralara yansıdı.

Ramazan ayında kent genelinde sokaklarda ve önceden belirlenen noktalarda belediyeler ve birçok kurum tarafından iftar yemekleri veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara da iftarlık yemekleri kapı kapı teslim ediliyor. Esenler Belediyesinin kapı kapı dolaşarak teslim ettiği Alo İftar Paketleri de on binlerce vatandaş için iftar hazırlanan tesiste paketlendi. Esenyurt’taki yemek üretim merkezinde aşçıların binlerce kişiye hazırlanan iftarlıklar için mesai ise sabah erken saatlerde başladı. İftariyeliklerin hazırlık aşaması ve aşçıların zorlu mesaisi kameralara yansıdı.

"Üretim alanında 70-75 kişilik bir ekibimiz oluyor"

30 yıllık aşçı Mustafa Kuri, Ramazan ayında hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, “Zorlukları var ama işimiz bu bizim bir ekibimiz var. Ramazan ayında üretim alanında 70-75 kişilik bir ekibimiz oluyor. Ramazan bizim için farklı geçiyor. Oruç tutmak farklı bir şey. Oruç tutmaktan zevk alan keyif alan insanlarız. Ben daha bir gün olsun bu işi yapıyorum diye orucumu bozmadım. Zorlandığımız zamanlar oluyor ama işimiz bu” dedi.

