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On binlerce Suriyeli Türkiye sınırına doğru kaçıyor

21.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

İdlib'deki çatışmalar nedeniyle on binlerce Suriyeli'nin Türkiye sınırına doğru kaçtığı bildirildi.

On binlerce Suriyeli Türkiye sınırına doğru kaçıyor

Yardım örgütleri bölgedeki insanî durumun kötüleştiğini aktarıyor.Reuters haber ajansı, Suriye'de isyancıların son kalesi İdlib'de Şam yönetimine bağlı askeri birliklerin operasyonlarını yoğunlaştırması nedeniyle on binlerce Suriyeli'nin Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirdi. Suriyeli sivillerin özellikle İdlib’e bağlı Maarat el Numan'ı kalabalıklar halinde terk ettiği belirtiliyor. Maarat el Numan sakinlerinden Abdullah Yunus, burasının şimdiye kadar İdlib'de Suriyelilerin kaçış noktalarından biri olduğunu aktardı. Yunus, ilçede otomobiller ve diğer araçlar için yakıt kalmadığına anlattı.

70 bin kişinin kaçtığı belirtiliyor

Alman haber ajansı dpa'da yer alan habere göre de İdlib Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Amerikan Tıp Toplumu (SAMS) adlı yardım örgütü, Ağustos ayının başından bu yana İdlib'deki 70 binden fazla sivilin çatışmalardan ve saldırılardan kaçtığını açıkladı. Bölgedeki insanî durumun dramatik olduğu uyarısında bulunan yardım örgütleri ve aktivistler, çok sayıda sivilin arabalarda ya da açık alanlarda gecelediğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise bölgeden kaçanların sayısı ile ilgili henüz güncel veri açıklamadı. BM İnsani Yardım Örgütü sözcüsü, sadece bölgeden giderek daha fazla kişinin kaçmak zorunda kaldığına dair rahatsız edici haberler geldiğini kaydetti. BM geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun operasyonlara başladığı Nisan ayından bu yana 400 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini duyurmuştu.

Han Şeyhun, Şam'ın kontrolünde

Sekiz yıldan fazla bir süredir rejim karşıtlarının kontrolündeki İdlib vilayeti, Suriye'de isyancıların elinde kalan son büyük bölge. El Kaide'ye yakın Heyet Tahrir el Şam örgütünün etkin olduğu İdlib'de Şam yönetimine bağlı Suriye ordusu geçen Nisan ayında operasyon başlatmıştı. Rusya destekli hava operasyonlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Suriye ordusunun son olarak Salı günü İdlib'in stratejik önemdeki kentlerinden Han Şeyhun'u ele geçirdiği bildirilmişti.

Yaklaşık üç milyon nüfuslu İdlib'den kaçanların kuzeye doğru gittiği belirtiliyor. Türkiye'nin de yeni bir mülteci dalgası endişesiyle sınır kapılarını kapattığı bildirildi.

Reuters/dpa,HS/BW

©Deutsche Welle Türkçe

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