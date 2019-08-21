On binlerce Suriyeli Türkiye sınırına doğru kaçıyor

Yardım örgütleri bölgedeki insanî durumun kötüleştiğini aktarıyor.Reuters haber ajansı, Suriye'de isyancıların son kalesi İdlib'de Şam yönetimine bağlı askeri birliklerin operasyonlarını yoğunlaştırması nedeniyle on binlerce Suriyeli'nin Türkiye sınırına doğru kaçtığını bildirdi. Suriyeli sivillerin özellikle İdlib’e bağlı Maarat el Numan'ı kalabalıklar halinde terk ettiği belirtiliyor. Maarat el Numan sakinlerinden Abdullah Yunus, burasının şimdiye kadar İdlib'de Suriyelilerin kaçış noktalarından biri olduğunu aktardı. Yunus, ilçede otomobiller ve diğer araçlar için yakıt kalmadığına anlattı.

70 bin kişinin kaçtığı belirtiliyor

Alman haber ajansı dpa'da yer alan habere göre de İdlib Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Amerikan Tıp Toplumu (SAMS) adlı yardım örgütü, Ağustos ayının başından bu yana İdlib'deki 70 binden fazla sivilin çatışmalardan ve saldırılardan kaçtığını açıkladı. Bölgedeki insanî durumun dramatik olduğu uyarısında bulunan yardım örgütleri ve aktivistler, çok sayıda sivilin arabalarda ya da açık alanlarda gecelediğini aktardı.