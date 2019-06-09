HABER

On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti

09.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti.

On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü açılan Kolombiya sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Kolombiya Göç Dairesi Müdürü Christian Krüger Sarmiento, sadece bir günde 37 bin Venezuelalının Kolombiya’ya geçerek temel gıda ürünleri alışverişi yaptığını duyurdu. Venezuela’nın sınır kapılarını yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Krüger Sarmiento, komşu ülke yönetiminden, sınır tesislerindeki geçişleri bloke eden konteynerlerin de kaldırılmasını talep etti. Sınır kapılarının geçici olarak mı açıldığı, kalıcı olarak açık mı kalacağı ise bilinmiyor. Maduro’nun kapıların açılacağına yönelik Cuma günkü açıklamasının ardından sınır bölgelerinde, Kolombiya'ya geçmek için uzun kuyruklar oluşmuştu.

Milyonlarca Venezuelalı ülkeden göç etti

Devlet Başkanı Maduro, geçen Şubat ayında ülkesinin, yardım malzemesi getirileceği bahanesiyle dış güçler tarafından istila girişimine maruz kalabileceği gerekçesiyle Kolombiya ve Brezilya sınır kapılarını kapatmıştı. Venezuela’da yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle şu ana dek yaklaşık dört milyon Venezuelalı yabancı ülkelere göç etmiş durumda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu rakamın 2019 sonuna dek 5,3 milyona çıkabileceğini öngörüyor. Komşu ülke Kolombiya yaklaşık bir milyon Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapıyor. 506 bin Venezuelalının yerleştiği bir başka Güney Amerika ülkesi Peru ise en çok Venezuelalı göçmen kabul eden ikinci ülke konumunda.

AFP,epd,DW / ET,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Faciada ölü sayısı 20'ye yükseldi!Faciada ölü sayısı 20'ye yükseldi!
Johnson’dan AB’ye Brexit tazminatı restiJohnson’dan AB’ye Brexit tazminatı resti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuna Nehri'ndeki gemi kazasında ölü sayısı 20'ye yükseldi

Faciada ölü sayısı 20'ye yükseldi!

Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor

Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor!

Gökdelende korkunç yangın!

Gökdelende korkunç yangın!

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

Neredeyse savaş çıkıyordu! Askerler böyle yakalandı

Türklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladı

Türklere ırkçı tehdit mektupları gelmeye başladı

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.