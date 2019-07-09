On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Usul üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, On Birinci Kalkınma Planı'nın normalde geçen yıl Meclise sunulması gerektiğini ancak bir yıl gecikme ile sunulduğunu söyledi.

Komisyonun, kalkınma planını teferruatlı olarak görüşmesi ve analiz etmesi gerektiğini belirten Kuşoğlu, komisyonun buna uymasını istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlükte olduğunu ve 11. Kalkınma Planı'nın hangi kurum tarafından, nasıl hazırlandığını bilmediklerini, sunum yapılmadan önce komisyonun buna ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Paylan, kalkınma planı sunumunun ardından verilecek olan 5 günlük arada Plan ve Bütçe Komisyonunun başka bir çalışma yapmaması gerektiğini savundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, On Birinci Kalkınma Planı'nın Meclise bir yıldan fazla gecikmeli geldiğini belirterek, milletvekillerine bir haftalık süre verilmesini ve ondan sonra sunum yapılmasını istedi.