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"On Dilim kavunu" için tescil girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Coğrafi İşaret Tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuracak

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yetiştirilen "On Dilim kavun" için Coğrafi İşaret Tescili için çalışma yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, ilçedeki On Dilim kavunu üreticileriyle bir araya geldi.

Çiftçilerden kavunun rekoltesi hakkında bilgi alan ve tarlaları ziyaret eden Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki iklim yapısının kavun üretimine elverişli olduğunu söyledi.

Sungurlu'da yetiştirilen On Dilim kavunundaki tat ve aromanın diğerlerinde bulunmadığını belirten Sarı, "Sungurlu'nun toprak yapısı ve iklim koşullarından dolayı burada yetişen kavun, diğerlerinden ayrılıyor." dedi.

On Dilim kavununun üretiminin yaygınlaşması ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi için çalışma başlatacaklarını dile getiren Sarı, ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumuna da Coğrafi İşaret Tescili için başvuracaklarını aktardı.

Sarı, ilçede 11 köyde yaklaşık 20 bin dekar alanda On Dilim kavunu üretildiğini belirterek, "Üretilen kavunların traktörün üzerinde alıcı bekleyerek satmak yerine soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi, reyonda ya da büyük marketlere satışının sağlanabilmesi için üreticiler arasında birlik kurulması gerekiyor. Ürünün pazarlanması için çiftçilerimizle birlikte hareket ederek gerekli altyapıyı hazırlamalıyız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"On Dilim Kavunu" Çorum Sungurlu

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