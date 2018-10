"On diyabetliden biri kan şekerini kontrol altında tutabiliyor"

DUYGU YENER - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğince diyabet tanısı konulan hastalar üzerinde yapılan araştırmaya göre, her on tip 1 diyabet hastasından sadece biri kan şekerini kontrol altında tutabiliyor.

İnsülin salınımının aniden kaybolduğu daha genç bir grupta görülen tip 1 diyabetin özellikle 30 yaş civarındaki 500 kişide durumun çok da iyi olmadığına işaret eden Sönmez, "Diyabet hastalarımızda üç ayda bir şeker kontrolü hedeflerine bakarız. Tip 1'lerin sadece yüzde 15'inde bu kontrolü sağlayabilmiş durumdayız. Bu da demek oluyor ki her on tip 1 diyabet hastasından sadece biri yaklaşık olarak kan şekeri hedefine ulaşabilmiş durumdadır. Her on tip 2 diyabet hastasından ise sadece 4'ü hedefe ulaşmış, 6'sı ulaşamamış durumda." ifadelerini kullandı.

Diyabette sadece kan şekeri değil kan basıncını, kan yağlarını ve kilo fazlalığının da kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, tip 1 diyabeti olan her yüz hastanın sadece 5'inin bu hedefe ulaşabildiğini, tip 2 diyabeti olan yüz hastadan 10'unun hedefe ulaştığını kaydetti.

- Diyabet hastaları iyi takip edilmiyor

Prof. Dr. Sönmez, diyabet hastaların üçüncü basamak sağlık merkezlerince çok iyi kontrol edilemediğine dikkati çekerek, "Hastalarımızın kontrolleri ve takipleri çok iyi yapılamadığı için onlar da beslenme alışkanlığı ve yaşam biçimlerini yönetmeleri konusunda çok başarılı değiller. Diyabetin tedavisi sadece ilaçla olacak bir tedavi değil. Bu bir yaşam biçimi hastalığı. Hastalarımızın yaşam tarzları da çok uyumlu görünmüyor. Her 10 diyabetli hastadan 2'si düzenli egzersiz yapıyor. Sağlık kuruluşlarının diyabet hastalarına da daha fazla zaman ayırması, hastaları daha iyi motive etmesi gerekiyor. Araştırmamızda, hasta başına ayrılan merkezlerin bu konuda daha başarılı olduğunu gördük." diye konuştu.