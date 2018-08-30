Ön koltuğunda oturan kadını eliyle taciz eden sapık kamerada

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde bir kişi ön koltuğunda oturan kadını taciz ediyor. Göğsünde bir şeyler hissettikten sonra ne olduğunu anlayamayan kadın, daha sonra arkasında oturan kişiden şüphelenerek telefonunun kamerasını açtı. İşte o anlar...

