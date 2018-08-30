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Ön koltuğunda oturan kadını eliyle taciz eden sapık kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde bir kişi ön koltuğunda oturan kadını taciz ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde bir kişi ön koltuğunda oturan kadını taciz ediyor. Göğsünde bir şeyler hissettikten sonra ne olduğunu anlayamayan kadın, daha sonra arkasında oturan kişiden şüphelenerek telefonunun kamerasını açtı. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
taciz Sapık kadın

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