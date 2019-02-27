HABER

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir otomobil içerisinde çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akın köyü yolu üzerinde 34 TH 8413 plakalı otomobil içerisinde İsmail Ç, Soner D.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir otomobil içerisinde çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akın köyü yolu üzerinde 34 TH 8413 plakalı otomobil içerisinde İsmail Ç, Soner D. ve Mustafa Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada otomobilin arka koltuğunda bulunan Mustafa Ç, ruhsatsız silahı ile aracın ön koltuğunda bulunan İsmail Ç. ve Soner D.’yi vurarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı İsmail Ç. ve Soner D. önce Sandıklı Devlet Hastanesine ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olay sonrası Mustafa Ç.’nin jandarmaya gelerek olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte teslim olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı

Ön koltukta oturan iki kişiyi vurarak kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.