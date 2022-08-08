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On Numara 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuç sorgulama ekranı

08.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen popüler şans oyununda 22 numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin eden kişiler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Kazandıran numaralar merak konusu oldu. Birçok vatandaş internette "On Numara 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 8 Ağustos 2022 On Numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuç sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere şans oyunu çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki On Numara 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuç sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

5 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları 8 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak.

On Numara sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN: 5 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

5 Ağustos On Numara çekiliş sonucu:

1-7-9-11-13-14-19-28-33-49-50-53-54-56-58-62-64-69-70-71-72-78

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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