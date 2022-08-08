On Numara çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere şans oyunu çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki On Numara 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuç sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
On Numara sonuçları 8 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak.
On Numara sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
On Numara sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari
5 Ağustos On Numara çekiliş sonucu:
1-7-9-11-13-14-19-28-33-49-50-53-54-56-58-62-64-69-70-71-72-78
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.
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