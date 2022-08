On Numara çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere şans oyunu çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki On Numara 8 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuç sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları 8 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak.

On Numara sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari

MERAK EDENLER İÇİN: 5 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

5 Ağustos On Numara çekiliş sonucu:

1-7-9-11-13-14-19-28-33-49-50-53-54-56-58-62-64-69-70-71-72-78

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.