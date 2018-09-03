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On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 839. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 28, 36, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 62, 65, 67 ve 72 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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On Numara çekildi (1)

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