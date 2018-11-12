On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 849'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 20, 23, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 53, 59, 62, 63, 69, 70, 74, 76, 77 ve 79 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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