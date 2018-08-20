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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 23:03 | Son Güncelleme

10 bilen 2 kişi, 151 bin 4'er lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 151 bin 4 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 82 kişi, 2 bin 456 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 743 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 140 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 827 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 159 bin 121 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını, Muğla'nın Fethiye ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 13 bin 386 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 802 bin 674 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 447 bin 419 lira 21 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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on numara

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