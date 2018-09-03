On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 313 bin 895 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 773 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 942 kişi 108 lira, 7 bilen 19 bin 180 kişi 21 lira, 6 bilen 114 bin 785 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 155 bin 937 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Mardin'in Artuklu ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 92 bin 632 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 862 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 29 lira 40 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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