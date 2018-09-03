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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

10 bilen bir kişi, 313 bin 895 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 313 bin 895 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 773 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 942 kişi 108 lira, 7 bilen 19 bin 180 kişi 21 lira, 6 bilen 114 bin 785 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 155 bin 937 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Mardin'in Artuklu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 92 bin 632 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 862 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 29 lira 40 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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On Numara çekildi (2)

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