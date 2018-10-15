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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

10 bilen 4 kişi, 85 bin 659 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 659 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 845'inci hafta çekilişinde 9 bilen 90 kişi 2 bin 538 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 889 kişi 121 lira 15'er kuruş, 7 bilen 17 bin 541 kişi 24 lira 80'er kuruş, 6 bilen 108 bin 929 kişi 4 lira 20'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 223 bin 313 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Altındağ, Eskişehir Odunpazarı, Muğla Marmaris ve Ordu'nun Perşembe ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

(Bitti)

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