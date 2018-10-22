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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

10 bilen 2 kişi, 170 bin 670 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 170 bin 670 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 846'ncı hafta çekilişinde 9 bilen 88 kişi 2 bin 586 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 806 kişi 126 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 161 kişi 23 lira 80'er kuruş, 6 bilen 111 bin 876 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 941 kişi 3'er lira ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne Havsa ve İzmir'in Balçova ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü on numara

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