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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:55 | Son Güncelleme

10 bilen 5 kişi, 69 bin 698 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 69 bin 698 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 848'inci hafta çekilişinde 9 bilen 91 kişi 2 bin 553 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 763 kişi 131 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 78 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 163 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 965 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Yıldırım, Hatay'ın Antakya, İzmir'in Torbalı, Kocaeli'nin İzmit ve Trabzon'un Akçaabat ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü on numara

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