On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 173 bin 134 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 849'uncu hafta çekilişinde 9 bilen 123 kişi bin 877 lira 5'er kuruş, 8 bilen 2 bin 94 kişi 110 lira 35'er kuruş, 7 bilen 19 bin 853 kişi 22 lira 25'er kuruş, 6 bilen 117 bin 426 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 966 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Şişli ve Esenyurt ilçelerinden yatırdığı belirlendi.
(Bitti)
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