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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 22:09 | Son Güncelleme

10 bilen 1 kişi, 341 bin 634 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 341 bin 634 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 475 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 568 kişi 145 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 15 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 104 bin 892 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 32 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Samsun'un İlkadım ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 277 bin 561 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 735 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 506 bin 124 lira 67 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü on numara

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