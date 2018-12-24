On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 341 bin 634 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 92 kişi 2 bin 475 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 568 kişi 145 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 15 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 104 bin 892 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 32 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Samsun'un İlkadım ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 277 bin 561 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 735 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 506 bin 124 lira 67 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

