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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

10 bilen 1 kişi, 338 bin 379 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 338 bin 379 lira 80 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 106 kişi 2 bin 128 lira 45'er kuruş, 8 bilen bin 920 kişi 117 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 126 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 117 bin 730 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 149 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu Karabük'ün Safranbolu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 255 bin 850 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 899 bin 113 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 501 bin 300 lira 9 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü on numara talihli

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