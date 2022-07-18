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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

18.07.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Temmuz akşam saatlerinin gelmesiyle On Numara çekilişinin sonucu araştırılmaya başlandı. Çekilişten çıkan şanslı rakamlar, talihlilerine ödül sunuyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

Gözler, haftanın ilk çekilişi olan On Numara çekilişine çevrildi. Çekiliş, her hafta tamamlanıyor. Sonuca ve sonuç sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Geçmiş sonuçlar bu adreste yer alıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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