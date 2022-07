Gözler, haftanın ilk çekilişi olan On Numara çekilişine çevrildi. Çekiliş, her hafta tamamlanıyor. Sonuca ve sonuç sorgulama linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Geçmiş sonuçlar bu adreste yer alıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.