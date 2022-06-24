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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

24.06.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler, 24 Haziran akşam saatlerinde gözlerini On Numara çekiliş sonuçlarına dikti. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

On Numara çekiliş sonuçları araştırması 24 Haziran akşam saatlerinde hız kazandı. Çekiliş, her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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