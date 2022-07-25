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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

25.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta iki defa gerçekleştiriliyor. Çekilişin geçmiş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulanabilir. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA SONUÇLARI

25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango
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