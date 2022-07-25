On Numara çekilişi her hafta iki defa gerçekleştiriliyor. Çekilişin geçmiş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulanabilir. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

25 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

