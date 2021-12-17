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  4. 17 Aralık On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişi nereden izlenir?

17 Aralık On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişi nereden izlenir?

17.12.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki kez gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcının ardından birkaç dakika içinde belli oluyor. İşte Milli Piyango TV (MP TV) On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

17 Aralık On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişi nereden izlenir?

On Numara çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden şans oyunu severler için canlı yayınlanıyor. İşte Milli Piyango TV (MP TV) On Numara çekiliş sonucu sorgulama linki!

17 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

17 Aralık On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekilişi canlı izlemek için Milli Piyango TV'nin, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine erişim sağlayın.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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