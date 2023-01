ON NUMARA çekilişi 27 OCAK 2023! Çekiliş ne zaman, saat kaçta yapılacak? On Numara hangi günler çekiliyor?

On Numara saat kaçta çekiliyor şans oyunu meraklıları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş oldukça ilgi görüyor. Kullanıcılar On Numara sonuçları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki On Numara On Numara ne zaman çekiliyor, saat kaçta, hangi günler? İşte merak edilen detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

On Numara çekilişine ilgi oldukça yoğun. Çekiliş saati kadar sonuçları da sıkça araştırılıyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Pazartesi ve cuma günleri yapılan çekiliş saat 20.00'de canlı yayında yapılıyor.



On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılıyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılan çekiliş oldukça yoğun ilgi görüyor.