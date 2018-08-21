On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

On Numara sonuçları belli oldu. 20 Ağustos 2018 tarihli On Numara çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 837. hafta On Numara çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. 1-80 sayılarını içeren küreden yapılan noter huzurundaki çekiliş ile haftanın kazandıran 22 sayıları belirlendi. Çekilişe katılan ili şanslı kişi, Kurban Bayramı arifesinde yapılan çekilişte On Numara'yı doğru tahmin ettiler ve 300 bin liralık ikramiyeyi paylaştılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile kazanılan ikramiye miktarları...
On Numara oyununun 837'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar;
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 151 bin 4 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını, Muğla'nın Fethiye ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 82 kişi, 2 bin 456 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 743 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 140 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 827 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 159 bin 121 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Toplam 2 milyon 13 bin 386 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 802 bin 674 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 447 bin 419 lira 21 kuruş aktarıldı.
Milli Piyango İdaresinin paylaştığı çekiliş verilerine göre Antalya’nın Murtapaşa, Kastamonu’nun Merkez, Samsun’un Havza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçelerinden kupon yatıran 4 talihlinin her biri 79 bin 175 lira 35 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:
9 bilen 102 kişi 2 bin 70 lira 30’ar kuruş,
8 bilen bin 603 kişi 132 lira 20’şer kuruş,
7 bilen 16 bin 871 kişi 23 lira 95’er kuruş,
6 bilen 103 bin 578 kişi 4 lira 5’er kuruş,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir
İYİ Partili Ümit Özdağ'ın TSK'ya yönelik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert cevap!
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek
Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum