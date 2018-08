On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

On Numara sonuçları belli oldu. 20 Ağustos 2018 tarihli On Numara çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 837. hafta On Numara çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. 1-80 sayılarını içeren küreden yapılan noter huzurundaki çekiliş ile haftanın kazandıran 22 sayıları belirlendi. Çekilişe katılan ili şanslı kişi, Kurban Bayramı arifesinde yapılan çekilişte On Numara'yı doğru tahmin ettiler ve 300 bin liralık ikramiyeyi paylaştılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile kazanılan ikramiye miktarları...

20 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 837'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar;

5, 8, 10, 11, 20, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 77, 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 151 bin 4 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını, Muğla'nın Fethiye ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 82 kişi, 2 bin 456 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 743 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 140 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 827 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 159 bin 121 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.