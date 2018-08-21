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On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 06:57 | Son Güncelleme

20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 837. hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı ve haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. Kurban Bayramı arifesinde yapılan On Numara çekilişinde On Numara'yı doğru tahmin eden iki talihli, kişi başına 151.004,45 TL ikramiye kazandılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye tutarları... (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama sayfası)

On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

On Numara sonuçları belli oldu. 20 Ağustos 2018 tarihli On Numara çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 837. hafta On Numara çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. 1-80 sayılarını içeren küreden yapılan noter huzurundaki çekiliş ile haftanın kazandıran 22 sayıları belirlendi. Çekilişe katılan ili şanslı kişi, Kurban Bayramı arifesinde yapılan çekilişte On Numara'yı doğru tahmin ettiler ve 300 bin liralık ikramiyeyi paylaştılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile kazanılan ikramiye miktarları...

20 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 837'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar;

5, 8, 10, 11, 20, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 49, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 77, 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 151 bin 4 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını, Muğla'nın Fethiye ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 82 kişi, 2 bin 456 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 743 kişi 115 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 140 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 827 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 159 bin 121 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 13 bin 386 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 802 bin 674 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 447 bin 419 lira 21 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

  1. haftanın numaraları: 03, 05, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 31, 37, 38, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 65, 67, 69, 75, 76

Milli Piyango İdaresinin paylaştığı çekiliş verilerine göre Antalya’nın Murtapaşa, Kastamonu’nun Merkez, Samsun’un Havza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçelerinden kupon yatıran 4 talihlinin her biri 79 bin 175 lira 35 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

  • 9 bilen 102 kişi 2 bin 70 lira 30’ar kuruş,

  • 8 bilen bin 603 kişi 132 lira 20’şer kuruş,

  • 7 bilen 16 bin 871 kişi 23 lira 95’er kuruş,

  • 6 bilen 103 bin 578 kişi 4 lira 5’er kuruş,

  • Hiç bilmeyen 171 bin 251 kişi 3 lira 20’şer kuruş kazandılar.
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