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On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 3 Mart On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

03.03.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bu akşam yapılıyor. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Her hafta birbirinden heyecanlı geçen On Numara'da bu akşam haftanın son çekilişi gerçekleşecek. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte 3 Mart On Numara bilet ve sonuç sorgulama ekranı

On Numara saat kaçta çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 3 Mart On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 3 Mart Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimizden kontrol edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş, saat 20.00'da yapılacak. On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ web sitesi ve resmi Youtube kanalından takip edilebilecek.

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ON NUMARA ÇEKİLİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. On Numara kolon fiyatı 4 TL’dir.
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Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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