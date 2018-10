On Numara sonuçları 1 Ekim: Ayın ilk talihlisi, On Numara'dan! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara sonuçları, 1 Ekim 2018 Pazartesi akşamı yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesinde düzenlenen 843. hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişle On Numara'nın kazandıran 22 sayısı belirlendi. Bu sayılar arasından on tanesini doğru tahmin eden bir kişi, Ekim ayının ilk çekilişinde 324 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte merakla beklediğiniz On Numara sonuçları, ikramiye dağılım miktarları ve kazandıran numaraları...

1 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 843'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 2, 3, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 843'üncü hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.