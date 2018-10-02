On Numara sonuçları 1 Ekim: Ayın ilk talihlisi, On Numara'dan! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara sonuçları, 1 Ekim 2018 Pazartesi akşamı yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesinde düzenlenen 843. hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişle On Numara'nın kazandıran 22 sayısı belirlendi. Bu sayılar arasından on tanesini doğru tahmin eden bir kişi, Ekim ayının ilk çekilişinde 324 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte merakla beklediğiniz On Numara sonuçları, ikramiye dağılım miktarları ve kazandıran numaraları... 1 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 843'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 2, 3, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 843'üncü hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 162 bin 698 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 860 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 480 bin 599 lira 63 kuruş aktarıldı. ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 842'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 62, 65 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Gaziemir ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 842'inci hafta çekilişinde 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 86 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Toplam 2 milyon 168 bin 631 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 864 bin 298 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 918 lira 10 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ Mİlli Piyango İdaresi tarafından, 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılılan On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. ON NUMARA'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.