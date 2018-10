On Numara sonuçları 1 Ekim: Büyük ikramiye bölünmedi!

Ekim ayının ilk gününde ayın ilk şans oyunu çekilişi yapıldı ve haftanın On Numara sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekilişte 22 numara belirlendi. İzmir’in Karşıyaka ilçesinden yatıran bir talihli çekilişle belirlenen numaralardan 10 tanesini bilmeyi başardı ve MPİ’nin paylaştığı 1 Ekim On Numara sonuçlarına göre 324 bin TL kazandı. İşte haftanın On Numara sonuçları...

1 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

843'üncü haftanın numaraları: 1, 2, 3, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 843'üncü hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 162 bin 698 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 860 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 480 bin 599 lira 63 kuruş aktarıldı.