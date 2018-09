On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

10 Eylül 840. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 10 Eylül On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

Eylül ayına girdik. Bugün, 840. hafta On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Eylül ayının ikinci On Numara çekilişinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. 16 haftadır devretmeyen On Numara’da devir yaşanacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

10 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 840. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

840. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 839. haftanın sayıları 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 28, 36, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 62, 65, 67, 72 olarak çekildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlanan On Numara sonuçlarına göre on bilen bir kişi 313 bin 895 lira 35 kuruş kazandı. Talihlinin kuponunu Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

On Numara çekilişinde 9 bilen 118 kişi, bin 773 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 942 kişi 108'er lira, 7 bilen 19 bin 180 kişi 21'er, 6 bilen 114 bin 785 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 155 bin 937 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.