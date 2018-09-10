On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

Eylül ayına girdik. Bugün, 840. hafta On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Eylül ayının ikinci On Numara çekilişinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. 16 haftadır devretmeyen On Numara’da devir yaşanacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 10 Eylül On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

10 Eylül 840. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 10 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)