HABER

On Numara sonuçları 10 Haziran: 3 kişiye büyük ikramiye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 08:57 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte yine 3 ilden 3 talihli çıktı. İşte 10 Haziran tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 10 Haziran: 3 kişiye büyük ikramiye!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 879.su gerçekleştirildi. 10 Haziran On Numara sonuçları Tekirdağ, Antalya ve İstanbul’dan üç talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran talihlilerin her bir talihli 109 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 52, 57, 61, 62, 65, 66 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 274'er lira, 8 bilen 1 bin 779 kişi 123'er lira, 7 bilen 18 bin 137 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 110 bin 632 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 941 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Tekirdağ'ın Malkara, Antalya'nın Manavgat ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 183 bin 786 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 503 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 285 lira 87 kuruş aktarıldı.

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Hemşirenin çarptığı kızın babası: “Tek beklediğimiz bir özürdü”Hemşirenin çarptığı kızın babası: “Tek beklediğimiz bir özürdü”
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğuÇocukların trafikte tehlikeli yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Odasına kadar geliyor! İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

İnşaat işçisi tilkiyi elleriyle besliyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda mahrem imam soruşturması! 52 gözaltı kararı

Ankara'da dev operasyon! Gözaltılar var

Zorlu yolculuk başladı

Zorlu yolculuk başladı

Günlük burç yorumları 11 Haziran Salı - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Bu projenin her detayını Emine Erdoğan takip ediyor! Yaz boyunca devam edecek

Bu projeyi Emine Erdoğan takip ediyor! Yaz boyunca devam edecek

İBB adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına İGDAŞ’tan açıklama

Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.