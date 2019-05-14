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On Numara sonuçları 13 Mayıs: Büyük ikramiye Çanakkale’ye

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 08:23 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte Çanakkale’den bir talihli 300 bin TL’den fazla ikramiyenin tek başına sahibi oldu. İşte 13 Mayıs tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 13 Mayıs: Büyük ikramiye Çanakkale’ye

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 875.si gerçekleştirildi. 13 Mayıs On Numara sonuçları Çanakkale’den bir talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran talihli kuponunu Çanakkale’nin Gelinbolu ilçesinde yatırmış. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 4, 12, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 66 ve 71 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 875'inci hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 321 bin 283 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 678'er lira, 8 bilen 1794 kişi 119'ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22'şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 141 bin 884 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 853 bin 240 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 475 bin 974 lira aktarıldı.

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