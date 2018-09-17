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On Numara sonuçları 17 Eylül - Milli Piyango 841. hafta On Numara çekiliş sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

17 Eylül On Numara sonuçları, bu akşam yapılacak 841. hafta çekilişi ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı düzenlenen On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak merak ediliyor. Geçen hafta yapılan çekilişte on numara bilen bir kişi, 325.684,55 TL kazanmıştı. Bu akşamki yapılacak On Numara çekilişinde on bilen olacak mı? 17 haftadır devir etmeyen On Numara bu sefer devredecek mi? MPİ On Numara çekilişi canlı yayın bağlantısı ve anlık On Numara sonuçları haberimizde.

On Numara sonuçları 17 Eylül - Milli Piyango 841. hafta On Numara çekiliş sonucu (MPİ canlı çekiliş izle)

On Numara için çekiliş günü geldi. Müdavimleri tarafından heyecanla beklenen On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak On Numara çekilişi ile haftanın şanslı 22 sayısı belirlenecek. Geçen hafta yapılan çekilişte bu sayılardan on tanesini doğru tahmin eden bir kişi, 325 bin 684 lira kazanmıştı. Son 17 haftayı devir kapatan On Numara, 841. hafta çekilişinde devredecek mi? 17 Eylül Pazartesi On Numara sonuçları yeni talihli ya da talihliler çıkartacak mı?

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 17 Eylül On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

17 Eylül Pazartesi akşamı, 840. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 17 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

10 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 841. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

841. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 840'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 6, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 49, 56, 57, 62, 63, 72 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 325 bin 684 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 439 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 774 kişi 122 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 592 kişi 22 lira 25'er kuruş, 6 bilen 113 bin 930 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 357 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 171 bin 211 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 865 bin 401 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 482 bin 491 lira 54 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA'DA SON BİR YILIN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI

Milli Piyango İdaresi tarafından 16 senedir pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişlerinde son bir yılda 105 milyon lirayı aşan ikramiye dağıtıldı. Bu sene verilen en büyük ikramiye ise 738 bin 99 lira 35 kuruş oldu. Aşağıdaki sayılar son bir yılda yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır.

3 - 1500 kez
12 - 1494 kez
5 - 1482 kez
7 - 1452 kez
18 - 1452 kez
4 - 1446 kez
19 - 1440 kez
2 - 1428 kez
17 - 1422 kez
21 - 1422 kez
1 - 1374 kez
22 - 1362 kez
15 - 1362 kez
10 - 1344 kez
14 - 1326 kez
16 - 1308 kez
8 - 1302 kez
11 - 1272 kez
6 - 1272 kez
13 - 1266 kez

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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