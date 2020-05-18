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On Numara sonuçları 18 Mayıs: Sonuçlar canlı yayında belli olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 09:38 | Son Güncelleme

Bu akşam 927. hafta On Numara sonuçları için çekiliş gerçekleştirilecek. Noter huzurunda 22 adet numara belirlenecek ve bu numaralar ile kimleri ikramiye kazandığı ortaya çıkacak. Geçtiğimzi hafta 3’e bölünün büyük ikramiyeyi bu hafta kazanan çıkacak mı? İşte 18 Mayıs On Numara sonuçları ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 18 Mayıs: Sonuçlar canlı yayında belli olacak!

Mayıs ayının ortasına geldi ve Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Koronavirüs ile ilgili iyi haberler gelmeye başladı ve yasaklar da yavaş yavaş gevşiyor. Böyle bir ortamda bir de maddi olarak müjdeli bir haber almak isteyenler şanlarını On Numara’da deniyor. Bugün de yani 18 Mayıs’ta 928. hafta On Numara sonuçları belki de birileri için bir müjdeli haber olabilir.

Bu akşam MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 18 Mayıs On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

18 Mayıs 928. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 18 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

18 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 928. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

928. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

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