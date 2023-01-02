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ON NUMARA SONUÇLARI 2 OCAK! On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

02.01.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekilişi sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı şans oyunu sever vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Bu akşamki haftanın ilk on numara çekilişi için heyecan dorukta. On numara çekilişine katılarak şansını deneyenler sonuçları araştırmaya koyuldular. Peki, On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 2 Ocak Pazartesi On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 2 OCAK! On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

On numara çekilişi, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleşmekte. On Numara çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan 'millipiyangoonline.com' veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2 OCAK AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 2 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleşecek. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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