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On Numara sonuçları 20 Mayıs: Büyük ikramiye 3'e bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 08:40 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişte 3 ilden 3 talihli çıkrı. İşte 13 Mayıs tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 20 Mayıs: Büyük ikramiye 3'e bölündü

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 876.sı gerçekleştirildi. 20 Mayıs On Numara sonuçları Ağrı, İstanbul ve Sakarya’dan üç talihlinin yüzünü güldürdü. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran talihlilerin her biri 108 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 8, 9, 11, 21, 27, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 46, 50, 55, 63, 70, 72, 76, 77 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 876. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 108 bin 85'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 72 kişi 3 bin 2'şer lira, 8 bilen 1727 kişi 125'er lira, 7 bilen 17 bin 252 kişi 23'er lira, 6 bilen 107 bin 157 kişi 4 lira 5'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 147 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların İstanbul'un Bakırköy, Sakarya'nın Hendek, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 161 bin 700 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 512 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 480 bin 377 lira aktarıldı.

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