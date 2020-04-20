On Numara sonuçları 20 Nisan, 924. hafta çekilişi: 51 haftadır devretmiyor

Nisan ayının sonuna ve Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Müjdeli bir haber almak isteyenler şanlarını On Numara’da deniyor. Bugün de 924. hafta On Numara sonuçları belki de birileri için bir müjdeli haber olabilir.

Bu akşam MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Nisan ayının ikinci On Numara çekilişinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. 51 haftadır devretmeyen On Numara’da sonunda devir yaşanacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 20 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

20 Nisan 924. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 20 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)