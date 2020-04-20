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On Numara sonuçları 20 Nisan, 924. hafta çekilişi: 51 haftadır devretmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

Bu akşam 924. hafta On Numara sonuçları için çekiliş gerçekleştirilecek. Noter huzurunda 22 adet numara belirlenecek ve bu numaralar ile kimleri ikramiye kazandığı ortaya çıkacak. On Numara çekilişlerinde tam 51 haftadır devir gerçekleşmiyor. Devirsizlik serisi devam edecek mi merak ediliyor. İşte 20 Nisan On Numara sonuçları ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 20 Nisan, 924. hafta çekilişi: 51 haftadır devretmiyor

Nisan ayının sonuna ve Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Müjdeli bir haber almak isteyenler şanlarını On Numara’da deniyor. Bugün de 924. hafta On Numara sonuçları belki de birileri için bir müjdeli haber olabilir.

Bu akşam MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak. Nisan ayının ikinci On Numara çekilişinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. 51 haftadır devretmeyen On Numara’da sonunda devir yaşanacak mı yoksa büyük ikramiye talihlisi çıkacak mı?

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 20 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

20 Nisan 924. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 20 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

20 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 924. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

924. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 923. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 67, 70 ve 75 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1801 kişi 155'er lira, 7 bilen 17 bin 529 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 103 bin 508 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 157 bin 363 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Söke ve Kütahya'nın Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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