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On Numara sonuçları 20 Nisan: Büyük ikramiye 4’e bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve 51 haftadır devretmeyen On Numara’da yine büyük ikramiye talihlisi çıktı. Böylece devirsizlik serisi tam 1 yıla ulaştı. İşte 4 kişinin 10 bilmeyi başardığı 20 Nisan tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 20 Nisan: Büyük ikramiye 4’e bölündü

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 924’üncüsü gerçekleştirildi. 20 Nisan On Numara sonuçları Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'dan dört talihlinin yüzünü güldürdü. Böylece On Numara’da 52 haftadır yine devir olmamış oldu. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 numaradan 10 tanesini tahmin etmeyi başaran 4 talihlinin her biri 113 biner TL kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 55, 58, 59, 65, 67, 69, 71 ve 72 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları

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