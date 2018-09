On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi canlı yayında Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Haftanın ilk çekilişi olan On Numara 18 haftadır devretmiyor ve her hafta en az bir kişiyi büyük ikramiyeyi kazandırıyor. Bu yüzden kendine özgü bir kitlesi olan On Numara sonuçları merakla bekleniyordu. Şansınızı 842. hafta On Numara oyununda denediyseniz aşağıdaki sayılar ile kuponunuzu sorgulayabilirsiniz. 24 Eylül On Numara sonuçları tüm ikramiye verileri ile haberimizde.

ON NUMARA 842. HAFTA SAYILARI:

3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 24 - 26 - 29 - 30 - 31 - 40 - 41 - 49 - 52 - 53 - 55 - 62 - 65 - 77

24 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 842. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. On Numara sonuçlarına göre on bilen iki kişi 162 bin 649 lira yirmişer kuruş ikramiye kazandılar. Talihliler, Giresun Merkez ilçesi ile İzmir Gaziemir ilçesinden çıktı.

24 Eylül On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'er kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiç bilmeyen 170 bin 86 kişi 3 lira otuzar kuruş ikramiye alacak.