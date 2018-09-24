On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi canlı yayında Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Haftanın ilk çekilişi olan On Numara 18 haftadır devretmiyor ve her hafta en az bir kişiyi büyük ikramiyeyi kazandırıyor. Bu yüzden kendine özgü bir kitlesi olan On Numara sonuçları merakla bekleniyordu. Şansınızı 842. hafta On Numara oyununda denediyseniz aşağıdaki sayılar ile kuponunuzu sorgulayabilirsiniz. 24 Eylül On Numara sonuçları tüm ikramiye verileri ile haberimizde.
3 - 4 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 24 - 26 - 29 - 30 - 31 - 40 - 41 - 49 - 52 - 53 - 55 - 62 - 65 - 77
Haftanın numaraları çekildikten sonra 842. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını açıkladı. On Numara sonuçlarına göre on bilen iki kişi 162 bin 649 lira yirmişer kuruş ikramiye kazandılar. Talihliler, Giresun Merkez ilçesi ile İzmir Gaziemir ilçesinden çıktı.
24 Eylül On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'er kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiç bilmeyen 170 bin 86 kişi 3 lira otuzar kuruş ikramiye alacak.
On Numara oyununun 841'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 3, 11, 13, 18, 19, 26, 29, 34, 38, 43, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 69, 72 ve 79 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 164 bin 632 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 841'inci hafta çekilişinde 9 bilen 111 kişi 1977 lira 65'er kuruş, 8 bilen 1865 kişi 117 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 445 kişi 22 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 78 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 11 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 195 bin 101 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 874 bin 932 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 487 bin 800 lira 31 kuruş aktarıldı.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 yılında beri oynatılıyor. 16 yıldan beri oynatılan On Numara adlı oyunda 1-80 arasında numaralar, çekiliş küresine noter huzurunda konulur. Bu sayılar arasından seçilen 22 sayı, haftanın kazandıran numaraları olarak belirlenir. Bu 22 sayıdan on tanesini doğru tutturan, büyük ikramiyeyi kazanır. Diğer ikramiyeler için ise 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler faydalanır.
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
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